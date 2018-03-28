Центр «Антистихия»: 30 российским регионам угрожают град и ураганы

Шквалы, ураганы и град ожидаются в текущем году на территории 30 регионов России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центр «Антистихия» МЧС РФ.

Как отмечается, в зонах возможного действия опасных погодных явлений проживают более 90 миллионов россиян, или 60 процентов населения России. При этом годовой экономический ущерб от ЧС может достигнуть 900 миллиардов рублей.

Центр сообщает, что наибольшая вероятность инцидентов в связи с опасными метеорологическими явлениями прогнозируется на территории ДФО (Приморский, Хабаровский Камчатский края, Амурская и Сахалинская области), СФО (Забайкальский, Алтайский и Красноярский края, а также Бурятия и Иркутская область), УФО (Челябинская область), Северо-Кавказского ФО, ЮФО (Крым, Адыгея, Краснодарский край и Ростовская область) и Приволжского ФО (Нижегородская и Оренбургская области, Пермский край и Башкирия).

Опасные явления могут привести к обрыву линий электропередачи, повалу деревьев, подтоплениям, повреждению зданий, затруднениям в работе транспорта, а также повреждению сельхозкультур.