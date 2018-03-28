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4:56   28 Марта 2018
Весь мир
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Украинский «Нафтогаз» оценил решение Германии по «Северному потоку-2»

Украинский «Нафтогаз» оценил решение Германии по «Северному потоку-2»

В украинском «Нафтогазе» назвали решение Германии о выдаче разрешения на строительство «Северного потока - 2» прогнозируемым. Об этом говорится на странице корпорации в Facebook.

Ранее власти немецкого города Штральзунд разрешили возведение морского участка газопровода в территориальных водах и на суше. Во вторник Берлин дал разращение на строительство и использование «Северного потока - 2» в исключительной экономической зоне Германии. Таким образом, «Газпром» получил все необходимые разрешения.

В «Нафтогазе» заявили, что «противодействие Германии» не останавливает украинскую сторону. Отмечается, что лучшей защитой для Украины, которая также якобы поможет ее союзникам - это реформы газового рынка. Компания пообещала «продолжать борьбу».

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Автор: Олег Королев
#германия #газпром #нафтогаз украины #северный поток - 2
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