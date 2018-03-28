Ким Чен Ын заявил о приверженности денуклеаризации Корейского полуострова

Глава КНДР Ким Чен Ын во время своего визита в Пекин заявил о своей приверженности денуклеаризации полуострова. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

По его словам, проблема денуклеаризации Корейского полуострова может быть решена, если Южная Корея и США ответят на условия, создадут атмосферу мира и стабильности, а также будут предпринимать последовательные и согласованные меры для достижения мира на полуострове.

Он отметил, что Северная Корея рассчитывает на расширение стратегических контактов с Китаем, чтобы обеспечить гарантии урегулирования путем переговоров. Глава КНДР заявил, что Пхеньян привержен денуклеаризации согласно воле предыдущих руководителей страны.