СМИ сообщили о продлении сроков расследования крушения Ту-154 в Сочи

Следствие по дело о крушении пассажирского самолета Ту-154 Минобороны возле Сочи продлено на четыре месяца. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Борт Минобороны РФ, выполнявший рейс из Сочи в сирийскую Латакию, разбился над Черным морем 25 декабря 2016 года. Жертвами стали 92 человека.

Как отмечается, уголовное дело все еще находится в работе следователей. Срок следствия продлен до 25 июля. Источник отмечает, что следователям потребовалось больше времени, так как необходимо провести большее число экспертиз.