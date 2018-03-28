СМИ: Ким Чен Ын с женой совершил визит в Китай

Глава КНДР Ким Чен Ын совершил неофициальный визит в Китай. Об этом сообщает «Синьхуа».

Как отмечается, северокорейский лидер Ким Чен Ын совершил визит в Китай с воскресенья по среду по приглашению главы КНР Си Цзиньпина. Во время визита главы государств провели переговоры в Доме народных собраний. Также Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань устроили банкет в честь Ким Чен Ына и его жены.

По информации агентства, Ким Чен Ын азвал своей обязанностью лично поздравить Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР. Он также заявил, что это была его обязанность приехать и поздравить Си Цзиньпина лично.

Китайский лидер заявил, что Пекин ценит усилия Пхеньяна по улучшению ситуации на Корейском полуострове. Он добавил, что КНР призывает все стороны поддержать улучшение отношений между Северной и Южной Кореей. Северокорейский лидер в свою очередь выразил готовность ко встрече с президентами США и Южной Кореи.