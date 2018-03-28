Пользователи соцсетей выразили недовольство предложением Климкина о латинице

Предложение главы МИД Украины Павла Климкина обсудить введение латиницы вызвало бурную реакцию пользователей соцсетей. В комментариях к посту министра многие из них выразили возмущение возможностью подобной реформы.

Комментатор Владимир Ульянов отметил, что из украинцев пытаются сделать биомассу без рода и племени. По его словам, коррупция от псевдореформ не исчезнет.

Пользователь Наталья Ковальчук отметила, что кириллица не имеет отношения к тому, что Украина была частью Российской империи. Она подчеркнула, что даже поляк не указывали, какой письменностью пользоваться украинцам.

При этом часть комментаторов заявила, что введение латиницы на Украине поможет сблизить страну с Европой.