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3:29   28 Марта 2018
Россия
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Отец охранника заявил, что его сын не отключал сигнализацию в кемеровском ТЦ

Отец охранника заявил, что его сын не отключал сигнализацию в кемеровском ТЦ

Отец охранника, который мог отключить сигнализацию в кемеровском ТЦ, заявил, что систему оповещения выключили за неделю до трагедии. Об этом сообщает RT.

В интервью телеканалу Игорь Антюшин сообщил, что его сын жаловался на ложное срабатывание сигнализации. Он заявил, что подозреваемый об этом доложил начальству и систему оповещения выключили 18 марта. Антюшин отметил, что его сын не мог этого сделать сам, поскольку он не знал, как это делается.

Также отец охранника отметил, что в момент начала пожара его сын был на рабочем месте перед мониторами и побежал на четвертый этаж, когда повалил дым. По его словам, всего на весь ТЦ было три работника ЧОПа, поэтому они не смогли ничего сделать.

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Автор: Олег Королев
#кемерово #сигнализация #пожар в тц
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