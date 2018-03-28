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 Вице-президент ПАСЕ: Украина выслала серьезных российских дипломатов

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2:51   28 Марта 2018
Весь мир
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Госдеп не получал официального ответа России после высылки дипломатов

Госдеп не получал официального ответа России после высылки дипломатов

В Госдепе заявили, что пока не получали официального ответа от российской стороны на высылку США 60 российских дипломатов. Об этом сообщила официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт.

По ее словам, российский посол в США Анатолий Антонов был в американском внешнеполитическом ведомстве в понедельник. Отмечается, что российскую сторону проинформировали по существующим правилам.

Представитель Госдепа отметила, что от Москвы не получили формального ответа на произошедшее.

Ранее США, Канада и ряд стран Европы объявили о высылке российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля».

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Автор: Олег Королев
#россия #госдеп #высылка дипломатов рф
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