Госдеп не получал официального ответа России после высылки дипломатов

В Госдепе заявили, что пока не получали официального ответа от российской стороны на высылку США 60 российских дипломатов. Об этом сообщила официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт.

По ее словам, российский посол в США Анатолий Антонов был в американском внешнеполитическом ведомстве в понедельник. Отмечается, что российскую сторону проинформировали по существующим правилам.

Представитель Госдепа отметила, что от Москвы не получили формального ответа на произошедшее.

Ранее США, Канада и ряд стран Европы объявили о высылке российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля».