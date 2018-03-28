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 Паблик МDК извинился за ложные сообщения о числе погибших в Кемерове

Паблик МDК извинился за ложные сообщения о числе погибших в Кемерове
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2:39   28 Марта 2018
Россия
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Паблик МDК извинился за ложные сообщения о числе погибших в Кемерове

Паблик МDК извинился за ложные сообщения о числе погибших в Кемерове

Популярная публичная страница МDК извинилась за распространение ложных сообщений о погибших при пожаре в кемеровском ТЦ. Об этом говорится в «Твиттере» сообщества.

На странице отмечается, что актуальным числом погибших является 64, остальные цифры не подтверждаются. В MDK отметили, что извиняются, если ранее опубликованные в паблике сообщения могли напугать или принести страдания.

Сообщество неоднократно критиковали за фейки и глумления над смертью людей. Так, в MDK шутили по поводу крушения самолета, следовавшего из Египта, а также публиковали мемы про умерших знаменитостей.

Ранее СМИ сообщили, что СК оценит действия иностранного гражданина, который звонил в официальные учреждения и больницы Кемерова и намеренно вводил в заблуждение родственников погибших при пожаре.

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Автор: Олег Королев
#кемерово #пожар в тц #mdk
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