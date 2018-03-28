Израильского премьера выписали из больницы лечить простуду на дому

Пресс-служба израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщает, что местные медики обследовали главу правительства страны, обратившегося за медицинской помощью с кашлем и температурой.

Отмечается, что медики диагностировали у Нетаньяху легкое вирусное заболевание верхних дыхательных путей, после чего он был выписан и отпущен домой с рекомендацией находиться в покое и пройти медикаментозное лечение.

Сам премьер-министр Израиля сообщил в своем микроборге Twiotter, что уже едет из больницы домой. Он поблагодарил всех, кто проявил беспокойство по поводу его состояния здоровья и добавил: