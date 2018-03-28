Нефтяные торги завершились в Мексике

Российский «Лукойл» и DEA Deutsche Erdoel, принадлежащая L1 российского бизнесмена Михаила Фридмана, стали победителями по четырем участкам углеводородов в прибрежных водах Мексиканского залива. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Лукойл» и итальянская ENI выиграли тендер на участок углеводородов в мексиканской провинции Куэнкас-дель-Сурэсте. Участие Мехико - 65 процентов, коэффициент добавленных инвестиций - 1,5 и платеж в 59,8 миллиона долларов.

На втором месте на торгах оказался консорциум DEA Deutsche Erdoel и Premier Oil с платежом в 14,17 миллиона долларов.

Глава представительства Lukoil International в Мексике Павел Супрунов заявил, итальянская компания станет оператором проекта, а «Лукойл» примет участие в его финансировании. Он отметил, что у российской компании есть обязательство о бурении двух скважин, однако решение об увеличении их числа будет принимать ENI.

Право на работу еще трех участков в Мексиканском заливе получила DEA Deutsche вместе с другими компаниями.