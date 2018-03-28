Посольство: Высылка российского дипломата из Финляндии не способствует доверию

Пресс-атташе российского посольства в Финляндии Надежда Вежливцева заявила, что высылка финскими властями российского дипломата не будет способствовать улучшению отношений между нашими странами.

Такое мнение Наталья Вежливцева высказала в интервью финскому изданию Iltalehti, выразив при этом надежду на то, что граждане Финляндии, как и другие честные жители Европы, не дадут властям Великобритании возможность скрывать правду.

«Расследование произошедшего в Великобритании отравления в настоящее время ведется, в этом участвует ОЗХО. Никаких свидетельств вины России нет, то есть страны, принявшие решения о высылке дипломатов, действовали только на основании утверждений Великобритании», - подчеркнула при этом пресс-атташе.

Напомним: в понедельник стало известно, что Финляндия присоединилась к европейским странам, поддержавшим Великобританию в ее позиции по «делу Скрипаля» и принявшим решение выслать российских дипломатов. Во вторник Госдеп США заявил, что Соединенные Штаты и их союзники высылают в связи с инцидентом в Солсбери, где был отравлен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, в общей сложности 151 российского дипломата.

Россия, которая не раз заявляла о своей непричастности к этому инциденту, пообещала ответить каждой из стран, присоединившихся к высылке дипломатов.