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Со взлетной полосы в Домодедово убрали задымившийся самолет

Со взлетной полосы в Домодедово убрали задымившийся самолет

 ​​​​​​​День траура по жертвам пожара в Кемерове начался в России

​​​​​​​День траура по жертвам пожара в Кемерове начался в России
Вице-президент ПАСЕ: Украина выслала серьезных российских дипломатов

Вице-президент ПАСЕ: Украина выслала серьезных российских дипломатов

 СБУ запретила 23 дипломатам, высланным из Великобритании, въезд на Украину

СБУ запретила 23 дипломатам, высланным из Великобритании, въезд на Украину
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Нефтяные торги завершились в Мексике

 Посольство: Высылка российского дипломата из Финляндии не способствует доверию

Посольство: Высылка российского дипломата из Финляндии не способствует доверию
2:02   28 Марта 2018
Весь мир
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Посольство РФ: Россияне радушно настроены в отношении британцев

Посольство РФ: Россияне радушно настроены в отношении британцев

Россияне настроены «позитивно и радушно» в отношении британцев, вопреки заявлениям Лондона. Об этом сообщили в посольстве РФ в Лондоне.

В заявлении диппредставительства отмечается, что в свете антироссийской кампании британского правительства некоторых студентов из Великобритании, планирующих поехать в России, предупредили о возможных «антибританских настроениях и запугиваниях, связанных с их гражданством». Посольство отмечает, что несмотря на политические разногласия, отношения россиян к британскому народу остается радушным и позитивным.

Подчеркивается, что в России рады туристам из Британии, которые приезжают в рамках культурных обменов и гостям чемпионата мира по футболу.

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Автор: Олег Королев
#россия #великобритания #посольство рф в лондоне
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