Посольство РФ: Россияне радушно настроены в отношении британцев

Россияне настроены «позитивно и радушно» в отношении британцев, вопреки заявлениям Лондона. Об этом сообщили в посольстве РФ в Лондоне.

В заявлении диппредставительства отмечается, что в свете антироссийской кампании британского правительства некоторых студентов из Великобритании, планирующих поехать в России, предупредили о возможных «антибританских настроениях и запугиваниях, связанных с их гражданством». Посольство отмечает, что несмотря на политические разногласия, отношения россиян к британскому народу остается радушным и позитивным.

Подчеркивается, что в России рады туристам из Британии, которые приезжают в рамках культурных обменов и гостям чемпионата мира по футболу.