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Со взлетной полосы в Домодедово убрали задымившийся самолет

Со взлетной полосы в Домодедово убрали задымившийся самолет

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2:00   28 Марта 2018
Россия
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Со взлетной полосы в Домодедово убрали задымившийся самолет

Со взлетной полосы в Домодедово убрали задымившийся самолет

Пассажирский самолет, у которого во вторник вечером из-за задымления салона во время взлета произошел выброс аварийных трапов, убрали со взлетно-посадочной полосы аэропорта Домодедово.

Об этом в ночь на среду сообщают российские СМИ со ссылкой на представителей пресс-службы аэропорта Домодедово. При этом отмечается, что в ходе инцидента все службы воздушной гавани отработали в соответствии с процедурами, предусмотренными регламентом, и на данный момент обе ВПП работают в штатном режиме.

Напомним: ранее ИА «Политика Сегодня» сообщало о том, что самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Глобус», готовившийся вылететь из московского аэропорта Домодедово в Новосибирск, прервал взлет и эвакуировал 129 находившихся на борту пассажиров. Отмечалось, что причиной эвакуации стал запах гари в салоне. Какое-то время после инцидента вторая взлетно-посадочная полоса аэропорта была заблокирована.

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Автор: Александр Люблинский
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