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1:33   28 Марта 2018
Весь мир
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СМИ: Неизвестный мужчина в Канаде ранил полицейского и заперся в гараже

СМИ: Неизвестный мужчина в Канаде ранил полицейского и заперся в гараже

В одном из спальных районов канадского города Калгари в провинции Альберта неизвестный, мужчина несколько раз выстрелил в полицейского ранил его, после чего забаррикадировался в гараже.

Об этом сообщает местный телеканал СВС. В настоящее время полицейские оцепили место происшествия, где в настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят операцию по обезвреживанию злоумышленника.

Также сообщается, что раненого полицейского с множественными огнестрельными ранениями госпитализировали, медики заявили, что он находится в тяжелом, но стабильном состоянии.

При этом отмечается, что полиция прибыла по вызову после того, как стало известно, что вооруженный мужчина пытается силой отобрать ключи от автомобиля у другого человека – жильца частного дома в этом районе. После того, как в конфликтную ситуацию вмешались прибывшие на место полицейские, злоумышленник отбежал на некоторое расстояние, и откуда открыл по стражам порядка огонь на поражение.

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Автор: Александр Люблинский
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