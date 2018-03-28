Мы в соц.сетях:
Со взлетной полосы в Домодедово убрали задымившийся самолет

Со взлетной полосы в Домодедово убрали задымившийся самолет

 ​​​​​​​День траура по жертвам пожара в Кемерове начался в России

​​​​​​​День траура по жертвам пожара в Кемерове начался в России
Вице-президент ПАСЕ: Украина выслала серьезных российских дипломатов

Вице-президент ПАСЕ: Украина выслала серьезных российских дипломатов

 СБУ запретила 23 дипломатам, высланным из Великобритании, въезд на Украину

СБУ запретила 23 дипломатам, высланным из Великобритании, въезд на Украину
Нефтяные торги завершились в Мексике

Нефтяные торги завершились в Мексике

 Посольство: Высылка российского дипломата из Финляндии не способствует доверию

Посольство: Высылка российского дипломата из Финляндии не способствует доверию
Со взлетной полосы в Домодедово убрали задымившийся самолет

Со взлетной полосы в Домодедово убрали задымившийся самолет

 ​​​​​​​День траура по жертвам пожара в Кемерове начался в России

​​​​​​​День траура по жертвам пожара в Кемерове начался в России
Вице-президент ПАСЕ: Украина выслала серьезных российских дипломатов

Вице-президент ПАСЕ: Украина выслала серьезных российских дипломатов

 СБУ запретила 23 дипломатам, высланным из Великобритании, въезд на Украину

СБУ запретила 23 дипломатам, высланным из Великобритании, въезд на Украину
Нефтяные торги завершились в Мексике

Нефтяные торги завершились в Мексике

 Посольство: Высылка российского дипломата из Финляндии не способствует доверию

Посольство: Высылка российского дипломата из Финляндии не способствует доверию
1:35   28 Марта 2018
Весь мир
37

Посольство в Лондоне рассказало о российских версиях инцидента в Солсбери

Посольство в Лондоне рассказало о российских версиях инцидента в Солсбери

Количество обсуждаемых в РФ сценариев произошедшего в Солсбери говорит об открытости российского общества. Об этом заявил пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне.

Ранее британский премьер Тереза Мэй заявила, что Москва выдвинула по меньшей мере 21 различную версию случившегося.

В российском посольстве отметили, что этих версий может быть больше. Подчеркивается, что это подтверждает открытость общества в России и независимость российских СМИ, которые премьер-министр Тереза Мэй ошибочно путает с российским государством. Пресс-секретарь диппредставительства отметил, что не имея официальной версии, каждый россиянин и каждый британец имеют право выстраивать свою версию событий.

Дипломат напомнил, что в британских СМИ существуют многочисленные версии произошедшего. Подчеркивается, что официальная российская позиция озвучена представителями Кремля и МИД РФ, в том числе в памятке, переданной послам в Москве и в Лондоне.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#посольство рф в лондоне #солсбери #дело скрипаля
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сирия последние новости: в Ракке убит разведчик США, курды отступают в Алеппо Весь мир
Сирия последние новости: в Ракке убит разведчик США, курды отступают в Алеппо
Хроника основных событий в Сирийской республике за минувшие сутки.
20:57   27 Марта 2018
2826
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации Россия

Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации

20:07   27 Марта 2018
34704
Валуев любит Крым и покер, но в казино под Ялту не поедет Россия

Валуев любит Крым и покер, но в казино под Ялту не поедет

18:46   27 Марта 2018
56
«Чужих детей не бывает»: украинцы скорбят вместе с жителями России Ближнее зарубежье

«Чужих детей не бывает»: украинцы скорбят вместе с жителями России

18:14   27 Марта 2018
2233
Новости smi2.ru
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации

Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации

Управляющая «Зимней вишни» заявила, что ей докладывали о спасении всех людей из ТРЦ  

Управляющая «Зимней вишни» заявила, что ей докладывали о спасении всех людей из ТРЦ  

 Мальчик, которого отец выбросил из окна горящего ТЦ в Кемерове, пришел в себя — Скворцова

Мальчик, которого отец выбросил из окна горящего ТЦ в Кемерове, пришел в себя — Скворцова

 Депутат оставил фейки о трагедии в Кемерово на совести их распространителей

Депутат оставил фейки о трагедии в Кемерово на совести их распространителей