Посольство в Лондоне рассказало о российских версиях инцидента в Солсбери

Количество обсуждаемых в РФ сценариев произошедшего в Солсбери говорит об открытости российского общества. Об этом заявил пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне.

Ранее британский премьер Тереза Мэй заявила, что Москва выдвинула по меньшей мере 21 различную версию случившегося.

В российском посольстве отметили, что этих версий может быть больше. Подчеркивается, что это подтверждает открытость общества в России и независимость российских СМИ, которые премьер-министр Тереза Мэй ошибочно путает с российским государством. Пресс-секретарь диппредставительства отметил, что не имея официальной версии, каждый россиянин и каждый британец имеют право выстраивать свою версию событий.

Дипломат напомнил, что в британских СМИ существуют многочисленные версии произошедшего. Подчеркивается, что официальная российская позиция озвучена представителями Кремля и МИД РФ, в том числе в памятке, переданной послам в Москве и в Лондоне.