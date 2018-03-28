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Посольство: Высылка российского дипломата из Финляндии не способствует доверию
1:18   28 Марта 2018
Весь мир
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​​​​​​​Акция против высылки российского дипломата прошла в Македонии

​​​​​​​Акция против высылки российского дипломата прошла в Македонии

Более 50 человек собрались на центральной площади Скопье, чтобы выразить протест против решения властей Македонии в знак солидарности в Великобританией по «делу Скрипаля» выслать из страны российского дипломата.

Об этом в ночь на среду сообщает агентство ТАСС, отмечая, что люди вышли на акцию протеста под российскими и македонскими знаменами, и в сопровождении местной патриотической музыки прошли демонстрацией от центра македонской столицы до российского посольства.

«Мы направляем послание президенту РФ Владимиру Путину, что мы не стоим за решением министерства иностранных дел и правительства Республики Македония. Поэтому заявляем, что Македония — братский с Россией народ. Так было, так и останется», - заявил журналистам один из участников протеста.

Напомним: ранее СМИ сообщили, что Македония, также как и ряд других государств, приняла решение поддержать позицию Великобритании по «делу Скрипаля» и выслать российского дипломата. Позже Госдеп США заявил, что всего США и их союзники в связи с инцидентом в Солсбери высылают на родину 151 российского дипломата. 

МИД РФ пообещал ответить каждой стране, присоединившейся к высылке наших дипломатов.

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Автор: Александр Люблинский
#политика #македония #весь мир #акция протеста #российские дипломаты #высылка дипломатов #дело скрипаля
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