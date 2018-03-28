​​​​​​​Акция против высылки российского дипломата прошла в Македонии

Более 50 человек собрались на центральной площади Скопье, чтобы выразить протест против решения властей Македонии в знак солидарности в Великобританией по «делу Скрипаля» выслать из страны российского дипломата.

Об этом в ночь на среду сообщает агентство ТАСС, отмечая, что люди вышли на акцию протеста под российскими и македонскими знаменами, и в сопровождении местной патриотической музыки прошли демонстрацией от центра македонской столицы до российского посольства.

«Мы направляем послание президенту РФ Владимиру Путину, что мы не стоим за решением министерства иностранных дел и правительства Республики Македония. Поэтому заявляем, что Македония — братский с Россией народ. Так было, так и останется», - заявил журналистам один из участников протеста.

Напомним: ранее СМИ сообщили, что Македония, также как и ряд других государств, приняла решение поддержать позицию Великобритании по «делу Скрипаля» и выслать российского дипломата. Позже Госдеп США заявил, что всего США и их союзники в связи с инцидентом в Солсбери высылают на родину 151 российского дипломата.

МИД РФ пообещал ответить каждой стране, присоединившейся к высылке наших дипломатов.