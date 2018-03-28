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Вице-президент ПАСЕ: Украина выслала серьезных российских дипломатов

Вице-президент ПАСЕ: Украина выслала серьезных российских дипломатов

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1:13   28 Марта 2018
Ближнее зарубежье
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Вице-президент ПАСЕ: Украина выслала серьезных российских дипломатов

Вице-президент ПАСЕ: Украина выслала серьезных российских дипломатов

Украина высылает российских дипломатов «достаточно серьезного уровня». Об этом заявил вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Владимир Арьев.

По его словам, Киев высылает дипломатов на уровне первого и второго секретаря российского посольства. Он отметил, что речь не идет о техническом персонале.

Представитель ПАСЕ отметил, что российские дипломаты должны покинуть украинскую территорию до 28 марта, поскольку им дали 48 суток. Арьев заявил, что таким образом украинская сторона показывает «единство с европейским сообществом».

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Автор: Олег Королев
#украина #пасе #высылка дипломатов рф
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