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 ​​​​​​​День траура по жертвам пожара в Кемерове начался в России

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1:03   28 Марта 2018
Россия
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​​​​​​​День траура по жертвам пожара в Кемерове начался в России

​​​​​​​День траура по жертвам пожара в Кемерове начался в России

В России начался общенациональный день траура по погибшим в воскресенье 25 марта в результате страшного пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».

Многие российские учреждения культуры и коллективы приняли решение перенести с 28 марта назначенные на этот день развлекательные программы, а радиостанции и телеканалы изменяют сетку вещания и отказываются от рекламы. Также в российских регионах запланированы памятные акции и траурные мероприятия в знак скорби по погибшим.

В самом городе Кемерово, где произошла трагедия, состоятся первые похороны погибших при пожаре в «Зимней вишне». Будут похоронены 15 человек. Средства на захоронение жертв страшной трагедии выделены властями Кемеровской области, об этом во вторник рассказал Владимир Чернов – первый вице-губернатор региона.

Напомним: по последним официальным данным, при пожаре в кемеровском торговом центре в воскресенье 25 марта погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

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Автор: Александр Люблинский
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