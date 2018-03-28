Посольство РФ: 160 стран ждут доказательств вины России в «деле Скрипаля»

Около 160 стран считают, что Великобритания должна предоставить доказательства причастности России к «делу Скрипаля». Об этом заявил пресс-секретарь российского посольства в Лондоне.

Российские дипломаты обратили внимание на заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Как отмечается, нюансы могут меняться, но главное остается прежним: премьер должна была представить все доказательства «ответственности» России, международному сообществу и британской общественности.

Пресс-секретарь отметил, что таковым является мнение почти 160 стран, не являющихся членами «западного блока». Отмечается, что в остальном мире никто не воспринимают слова Британии как должное.