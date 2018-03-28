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Вице-президент ПАСЕ: Украина выслала серьезных российских дипломатов

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0:59   28 Марта 2018
Весь мир
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Посольство РФ: 160 стран ждут доказательств вины России в «деле Скрипаля»

Посольство РФ: 160 стран ждут доказательств вины России в «деле Скрипаля»

Около 160 стран считают, что Великобритания должна предоставить доказательства причастности России к «делу Скрипаля». Об этом заявил пресс-секретарь российского посольства в Лондоне.

Российские дипломаты обратили внимание на заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Как отмечается, нюансы могут меняться, но главное остается прежним: премьер должна была представить все доказательства «ответственности» России, международному сообществу и британской общественности.

Пресс-секретарь отметил, что таковым является мнение почти 160 стран, не являющихся членами «западного блока». Отмечается, что в остальном мире никто не воспринимают слова Британии как должное.

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Автор: Олег Королев
#доказательства #посольство рф в лондоне #дело скрипаля
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