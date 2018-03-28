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0:47   28 Марта 2018
Весь мир
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​​​​​​​Премьер-министр Молдавии объяснил причину высылки российских дипломатов

​​​​​​​Премьер-министр Молдавии объяснил причину высылки российских дипломатов

Молдавский премьер-министр Павел Филип заявил, что Молдавия высылает российских дипломатов из соображений солидарности с Евросоюзом, при этом он признал, что отношения с РФ остаются сложными, но молдавская сторона надеется на сотрудничество.

Слова Филипа в ночь на среду приводит телеканал TV Moldova 1.

«У Молдавии юридические отношения с Европейским союзом, Соглашение об ассоциации, мы находимся в партнерстве с ЕС, и это партнерство обязывает нас быть солидарными», - заявил премьер-министр.

При этом он отметил, что Россия является большой и сильной страной, а Молдавия – страна независимая и суверенная и хочет взаимного уважения и возращения к хорошим отношениям.

Напомним: ранее МИД Молдавии заявил, что три российских дипломата должны покинуть территорию страны в течение семи дней. Накануне – в понедельник – о высылке российских дипломатов сообщили более 20 государств, в том числе США, Канада, Норвегия, Украина и ряд европейских стран. Данные меры были приняты, как сообщалось, в качестве ответных мер, по «делу Скрипаля».

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Автор: Александр Люблинский
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