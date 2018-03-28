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0:43   28 Марта 2018
Россия
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В Совфеде предлагают дать заключенным возможность больше зарабатывать

В Совфеде предлагают дать заключенным возможность больше зарабатывать

На лицевой счет трудоустроенных в колонии осужденных предлагают зачислять большую часть заработка. С такой инициативой выступил сенатор из Санкт-Петербурга Андрей Кутепов.

На текущий момент с заработной платы с осужденных удерживается 75 процентов заработка. Представитель комитета Совфеда по регламенту и и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов заявил в интервью «Парламентской газете», что такая величина зарплаты не стимулирует осужденных трудиться.

Также сенатор отметил, что работающие и неработающие осужденные содержатся одинаково, с той лишь разницей, с работающих удерживается сумма из заработка, а за неработающих платит государство. Кутепов отметил, что дополнительные деньги позволяют арестантам помогать семьям, оплачивать иски, а также накапливать сбережения для адаптации после выхода из тюрьмы.

Член Совфеда предлагает снизить размер удержаний для возмещения расходов по содержанию о сужденных до 50 процентов. Законопроектом устанавливается, что на лицевой счет отдельных категорий осужденных будет зачисляться не менее 75 процентов: речь идет о беременных женщинах, пенсионерах, инвалидах, несовершеннолетних и женщинах, имеющих детей в домах ребенка исправительного учреждения.

Автор инициативы признает, что реализация данного законопроекта приведет к снижению поступлений средств в федеральный бюджет. По этой причине сенатор обратился к директору ФСИН с просьбой помочь в проработке финансово-экономического обоснования документа.

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Автор: Олег Королев
#совфед #колония #заключенные #заработок
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