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 После задымления на борту самолета в «Домодедово» СК проводит проверку

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0:15   28 Марта 2018
Россия
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После задымления на борту самолета в «Домодедово» СК проводит проверку

После задымления на борту самолета в «Домодедово» СК проводит проверку

После задымления на борту самолета в «Домодедово» следователи проводят проверку. Об этом сообщила официальный представитель московского управления СКР на транспорте Елена Марковская.

По данным следователей, во вторник при подготовке к взлету самолета Москва — Новосибирск в салоне произошло задымление. С воздушного судна было эвакуировано 129 пассажиров и шесть членов экипажа. Сейчас причина задымления салона выясняется.

По ее словам, по факту авиационного инцидента в столичном аэропорту Домодедово проводится проверка.

Ранее сообщалось, что речь идет о самолете Boeing 737-800 авиакомпании «Глобус». Отмечалось, что произошел выброс аварийных трапов.

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Автор: Олег Королев
#москва #новосибирск #задымление самолета
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