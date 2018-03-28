После задымления на борту самолета в «Домодедово» СК проводит проверку

После задымления на борту самолета в «Домодедово» следователи проводят проверку. Об этом сообщила официальный представитель московского управления СКР на транспорте Елена Марковская.

По данным следователей, во вторник при подготовке к взлету самолета Москва — Новосибирск в салоне произошло задымление. С воздушного судна было эвакуировано 129 пассажиров и шесть членов экипажа. Сейчас причина задымления салона выясняется.

По ее словам, по факту авиационного инцидента в столичном аэропорту Домодедово проводится проверка.

Ранее сообщалось, что речь идет о самолете Boeing 737-800 авиакомпании «Глобус». Отмечалось, что произошел выброс аварийных трапов.