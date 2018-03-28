Захарова заявила о провале Терезы Мэй в «деле Скрипаля»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на публикацию в СМИ материалов по «делу Скрипаля», на основании которых западные страны принимали решение о высылке российских дипломатов.

Напомним: 4 марта в британском городе Солсбери экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены неизвестным веществом. Великобритания заявила, что бывший шпион был отравлен при помощи вещества А234, и к этому причастна Россия. В связи с этим британское правительство приняло решение выслать из страны 23 российских дипломата. После проведения саммита ЕС, на котором британская сторона обратилась ко всем странам-членам с призывом солидаризироваться с ней в этом вопросе, к высылке российских дипломатов присоединился ряд европейских государств, а также США, Норвегия, Канада и Украина.

«Это провал Терезы Мэй. Раскрыта крупнейшая манипуляция мировым общественным мнением, в которой замешаны власти Великобритании», - написала по этому поводу представитель МИД РФ Мария Захарова социальной сети Facebook.

Там же Захарова рассказала о том, что российскому изданию «Коммерсант» удалось раздобыть «секретные британские материалы», на основании которых западные страны принимали решение выслать российских дипломатов.

В частности, «Коммерсант» опубликовал презентацию, показанную британским послом, материалы из которой также были розданы представителям иностранных посольств в печатном виде за несколько дней до принятия решения о высылке российских дипломатов.

Данная презентация, по информации издания, содержала шесть слайдов: Первый представлял собой заголовок – «Инцидент в Солсбери», во втором содержалась хронология событий с 4 по 20 марта и карта мест действия. В третьем слайде, называвшемся «новая фаза российской агрессии», содержалось описание якобы использованного отравляющего вещества, а также мысль, что ответственность за это «без всяких сомнений» несет Россия, а никакое другое государство не имело для этого «мотива, намерений и возможностей». Все остальные слайды рассказывали о том, что, несмотря на призывы Великобритании, Россия не представила убедительных доказательств своей невиновности, а также о том, что в Великобритании насчитали порядка 30 попыток параллельной дезинформации.

При этом, по данным «Коммерсанта», в презентации не содержалось никакой новой информации по делу об отравлении Скрипаля и его дочери, но статус Москвы был переквалифицирован из «виновной с высокой долей вероятности» в «виновную без всякого сомнения».