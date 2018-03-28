Аварийный выброс трапов произошел в Домодедово у самолета, вылетавшего в Новосибирск

В самолете, который должен был вылететь из московского аэропорта Домодедово в Новосибирск во вторник вечером, произошел выброс аварийных трапов.

Об этом Информагентству «Политика сегодня» сообщил источник в столичных экстренных службах. При этом отмечается, что никто не пострадал.

В частности, сообщается, что взлет самолета Boeing 737-800 авиакомпании «Глобус» был прерван, в результате чего временно перекрыта вторая взлетно-посадочная полоса. Причиной аварийной высадки пассажиров по сообщению членов экипажа стал запах гари в салоне самолета.

В момент ЧП на борту самолета находились 129 пассажиров, все они благополучно эвакуированы. Службы МЧС к эвакуации пассажиров не привлекались.