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 Госдеп: Для улучшения отношений Россия должна признаться в отравлении Скрипаля

Госдеп: Для улучшения отношений Россия должна признаться в отравлении Скрипаля
23:43   27 Марта 2018
Весь мир
70

Госдеп: Для улучшения отношений Россия должна признаться в отравлении Скрипаля

Госдеп: Для улучшения отношений Россия должна признаться в отравлении Скрипаля

Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что, если Россия хочет налаживать отношения с Западом, ей необходимо признать свою причастность к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.

С таким заявлением Науэрт выступила во вторник в ходе регулярного брифинга внешнеполитического ведомства.

«Дверь к диалогу с российским правительством остается открытой, но, если Россия хочет улучшить отношения, она сначала должна признать ответственность за эту атаку и прекратить безрассудное и агрессивное поведение», - сказала она.

Напомним: ранее в Госдепартаменте заявили, что, по последним данным, США и их союзники из числа западных стран в качестве меры в отношении России по «делу Скрипаля» заявили о высылке 151 российского дипломата.

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Автор: Александр Люблинский
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