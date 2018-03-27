Госдеп: Для улучшения отношений Россия должна признаться в отравлении Скрипаля

Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что, если Россия хочет налаживать отношения с Западом, ей необходимо признать свою причастность к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.

С таким заявлением Науэрт выступила во вторник в ходе регулярного брифинга внешнеполитического ведомства.

«Дверь к диалогу с российским правительством остается открытой, но, если Россия хочет улучшить отношения, она сначала должна признать ответственность за эту атаку и прекратить безрассудное и агрессивное поведение», - сказала она.

Напомним: ранее в Госдепартаменте заявили, что, по последним данным, США и их союзники из числа западных стран в качестве меры в отношении России по «делу Скрипаля» заявили о высылке 151 российского дипломата.