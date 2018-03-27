​​​​​​​Госдеп: К настоящему моменту США и союзники высылают 151 российского дипломата

Официальный представитель Государственного департамента США Хезер Науэрт в ходе ежедневного брифинга заявила журналистам, что, по последним данным, Соединенные Штаты и их союзники объявили о высылке 151 российского дипломатического работника.

По словам Науэрт, эта цифра свидетельствует о том, как серьезно мир воспринял «российскую глобальную компанию», направленную на подрыв мира и стабильности, угрозу безопасности и суверенитету стран во всем мире, а также дискредитацию западных институтов.

Напомним: накануне в понедельник ряд европейских стран, США, Канада, Украина и Норвегия заявили о том, что присоединяются к позиции Великобритании в связи с «делом Скрипаля» и высылают часть российских дипломатов. Во вторник СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп провел переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном, обсудив с ними высылку российских дипломатов.