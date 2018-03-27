Мы в соц.сетях:
В Совфеде предлагают дать заключенным возможность больше зарабатывать

В Совфеде предлагают дать заключенным возможность больше зарабатывать

 После задымления на борту самолета в «Домодедово» СК проводит проверку

После задымления на борту самолета в «Домодедово» СК проводит проверку
СБУ запретила 23 дипломатам, высланным из Великобритании, въезд на Украину

СБУ запретила 23 дипломатам, высланным из Великобритании, въезд на Украину

 «Чужих детей не бывает»: украинцы скорбят вместе с жителями России

«Чужих детей не бывает»: украинцы скорбят вместе с жителями России
Захарова заявила о провале Терезы Мэй в «деле Скрипаля»

Захарова заявила о провале Терезы Мэй в «деле Скрипаля»

 Госдеп: Для улучшения отношений Россия должна признаться в отравлении Скрипаля

Госдеп: Для улучшения отношений Россия должна признаться в отравлении Скрипаля
В Совфеде предлагают дать заключенным возможность больше зарабатывать

В Совфеде предлагают дать заключенным возможность больше зарабатывать

 После задымления на борту самолета в «Домодедово» СК проводит проверку

После задымления на борту самолета в «Домодедово» СК проводит проверку
СБУ запретила 23 дипломатам, высланным из Великобритании, въезд на Украину

СБУ запретила 23 дипломатам, высланным из Великобритании, въезд на Украину

 «Чужих детей не бывает»: украинцы скорбят вместе с жителями России

«Чужих детей не бывает»: украинцы скорбят вместе с жителями России
Захарова заявила о провале Терезы Мэй в «деле Скрипаля»

Захарова заявила о провале Терезы Мэй в «деле Скрипаля»

 Госдеп: Для улучшения отношений Россия должна признаться в отравлении Скрипаля

Госдеп: Для улучшения отношений Россия должна признаться в отравлении Скрипаля
23:20   27 Марта 2018
Весь мир
296

​​​​​​​Госдеп: К настоящему моменту США и союзники высылают 151 российского дипломата

​​​​​​​Госдеп: К настоящему моменту США и союзники высылают 151 российского дипломата

Официальный представитель Государственного департамента США Хезер Науэрт в ходе ежедневного брифинга заявила журналистам, что, по последним данным, Соединенные Штаты и их союзники объявили о высылке 151 российского дипломатического работника.

По словам Науэрт, эта цифра свидетельствует о том, как серьезно мир воспринял «российскую глобальную компанию», направленную на подрыв мира и стабильности, угрозу безопасности и суверенитету стран во всем мире, а также дискредитацию западных институтов.

Напомним: накануне в понедельник ряд европейских стран, США, Канада, Украина и Норвегия заявили о том, что присоединяются к позиции Великобритании в связи с «делом Скрипаля» и высылают часть российских дипломатов. Во вторник СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп провел переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном, обсудив с ними высылку российских дипломатов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #сша #политика #госдеп #весь мир #российские дипломаты #высылка дипломатов #151 российский дипломат
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сирия последние новости: в Ракке убит разведчик США, курды отступают в Алеппо Весь мир
Сирия последние новости: в Ракке убит разведчик США, курды отступают в Алеппо
Хроника основных событий в Сирийской республике за минувшие сутки.
20:57   27 Марта 2018
2659
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации Россия

Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации

20:07   27 Марта 2018
31680
Валуев любит Крым и покер, но в казино под Ялту не поедет Россия

Валуев любит Крым и покер, но в казино под Ялту не поедет

18:46   27 Марта 2018
54
«Чужих детей не бывает»: украинцы скорбят вместе с жителями России Ближнее зарубежье

«Чужих детей не бывает»: украинцы скорбят вместе с жителями России

18:14   27 Марта 2018
2168
Новости smi2.ru
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации

Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации

Управляющая «Зимней вишни» заявила, что ей докладывали о спасении всех людей из ТРЦ  

Управляющая «Зимней вишни» заявила, что ей докладывали о спасении всех людей из ТРЦ  

 Мальчик, которого отец выбросил из окна горящего ТЦ в Кемерове, пришел в себя — Скворцова

Мальчик, которого отец выбросил из окна горящего ТЦ в Кемерове, пришел в себя — Скворцова

 Депутат оставил фейки о трагедии в Кемерово на совести их распространителей

Депутат оставил фейки о трагедии в Кемерово на совести их распространителей