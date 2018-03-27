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Член ОП обратился в Роскомнадзор с просьбой закрыть группу украинского пранкера

Член ОП обратился в Роскомнадзор с просьбой закрыть группу украинского пранкера

 Танцы на на костях и пепелище: кто сеял панику, распространяя фэйки в соцсетях о Кемерове

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22:49   27 Марта 2018
Россия
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Член ОП обратился в Роскомнадзор с просьбой закрыть группу украинского пранкера

Член ОП обратился в Роскомнадзор с просьбой закрыть группу украинского пранкера

Член Общественной Палаты Илья Ремесло призвал Генпрокуратуру и Роскомнадзор закрыть в социальной сети ВКонтакте группу украинского пранкера Евгения Вольнова, который распространял фейковую информацию о сотнях погибших в Кемерове.

Об этом во вторник вечером сообщает издание «Газета.ru», отмечая, что в группе украинского пранкера, где он разместил заведомо ложную информацию о том, что при пожаре в кемеровском ТЦ в воскресенье погибли не 64 человека, а около 300, состоит порядка 170 тысяч пользователей интернета.

«Обратился в @roscomnadzor и @Genproc с требованием заблокировать группу в контакте «Евгения Вольнова», где распространялся фейк о сотнях погибших», - сообщил сам Игорь Ремесло в своем микроблоге Twitter.

Напомним: ранее СМИ сообщили, что Следственный комитет РФ оценит действия иностранного гражданина, который звонил в официальные учреждения и медучреждения города Кемерово и намеренно вводил в заблуждение родственников погибших и пострадавших при пожаре.

Трагедия, унесшая жизни 64 человек, произошла в воскресенье 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. По невыясненным пока причинам пожар вспыхнул на четвертом этаже ТЦ, где находились три кинозала, в которых шли фильмы, а также контактный зоопарк и несколько детских развлекательных зон. Большая часть погибших при пожаре – дети.

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Автор: Александр Люблинский
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