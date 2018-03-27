СБУ запретила 23 дипломатам, высланным из Великобритании, въезд на Украину

Служба Безопасности Украины заявила, что 23 российским дипломатам, ранее высланным из Великобритании из-за «дела Скриплая», запрещен въезд на украинскую территорию.

Об этом во вторник ведомство сообщает на своем официальном сайте.

«Служба безопасности Украины закрыла въезд 23 гражданам России, причастным к разведывательным службам РФ, которых выдворили из Великобритании в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери», - говорится в опубликованном сообщении.

Напомним: ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что поддерживает позицию Великобритании, которая обвиняет Россию в применении химических отравляющих веществ против Сергея Скрипаля и его дочери в британском городе Солсбери, и в знак солидарности с Лондоном в качестве ответной меры высылает из страны 13 российских дипломатов.