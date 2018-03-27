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СБУ запретила 23 дипломатам, высланным из Великобритании, въезд на Украину

СБУ запретила 23 дипломатам, высланным из Великобритании, въезд на Украину

Служба Безопасности Украины заявила, что 23 российским дипломатам, ранее высланным из Великобритании из-за «дела Скриплая», запрещен въезд на украинскую территорию.

Об этом во вторник ведомство сообщает на своем официальном сайте.

«Служба безопасности Украины закрыла въезд 23 гражданам России, причастным к разведывательным службам РФ, которых выдворили из Великобритании в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери», - говорится в опубликованном сообщении.

Напомним: ранее президент Украины Петр Порошенко  заявил, что поддерживает позицию Великобритании, которая обвиняет Россию в применении химических отравляющих веществ против Сергея Скрипаля и его дочери в британском городе Солсбери, и в знак солидарности с Лондоном в качестве ответной меры высылает из страны 13 российских дипломатов.

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Автор: Александр Люблинский
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