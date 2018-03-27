Танцы на на костях и пепелище: кто сеял панику, распространяя фэйки в соцсетях о Кемерове

В сгоревшем торговом центре 64 погибших, из них 41 ребенок страшный итог трагедии в Кемерове. Однако нашлись блогеры, активисты, псевдополитики, которые раскручивали информацию о сотнях жертв и «лжи властей». Ниже некоторые из них.

Портал Ruposters привел примеры таких паникеров, назвав их «трупоедами». Они активно распространяли в соцсетях и чатах WhatsApp 25 и 26 марта о сотнях погибших. За медийной паникой, кроме россиян, стоял популярный украинский пранкер Евгений Вольнов, который обзванивал кемеровские морги и предупреждал сотрудников, что сейчас привезут «сотни трупов».

Кто-то по глупости, кто-то от бездуховности помогали ему из России, переживавшей нестерпимую боль. Это были десятки ихвестных блогеров. Трагедия стала для них источником роста «кликов» и подписчиков.

Николай Соболев, видео блогер

Например, один из самых популярных видеоблогеров России Николай Соболев предложил такие свои размышления. Он напомнил об аварии на Чернобыльской АС. Тогда, действительно, власти СССР замолчавали истинные масштабы трагедии, но это было СССР, в котором еще не была развита, хотя и скоро должна была быть произнесена с трибуны съезда Компартии «гласность». Однако блогер сделал вывод: значит, замалчивают и здесь. Такая вот логика, такая агрессивная аргументация. На канал Николая подписаны свыше четырех миллионов человек.

Михаил Печерский и Алексей Псковитин (NEMAGIA), видеоблогеры

Их проект «Немагия» рассказал своей миллионной аудитории про «174 трупа в морге на Волгоградской». Для того, чтобы в это поверили, зрителям предлагается поверить голосу женщины-анонима из аудиосообщения WhatsApp. А уже другая неизвестная «раскрыла информацию» — 355 жертв, которую ей якобы передал кто-то в МЧС.

Сергей Брокш, видеоблогер

Он поставил антирекорд. Заявил о более 500 погибших. Просмотров он собрал. Видео уже посмотрели более двух миллионов подписчиков.

Дмитрий Иванов (Камикадзе_Д), видеоблогер

31 год, поживает в Праге. Повторил цифру в 400 жертв, не приведя никаких доказательств, но подчеркнул, что об этом не расскажут СМИ. А вот он откуда-то знает…

Там же Антон Волошин, глава штаба Навального в Новокузнецке. Ксения Пахомова, глава штаба Навального в Кемерово. С ними же некоторые журналисты. Например, «попалась» на фэйк газета The Ntw Times.

Никто из блогеров, активистов и журналистов, попавшихся на фэйки либо намерено их создававших, свои «сведения» о количестве жертв до сих пор не опровергли. Ruposters сохранил все исходники роликов и постов с фейками в социальных сетях.