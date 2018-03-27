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21:59   27 Марта 2018
Россия
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Самолет «Победы», летевший из Москвы в Магас, экстренно сел в Волгограде

Самолет «Победы», летевший из Москвы в Магас, экстренно сел в Волгограде

Закуривший на борту летевшего из Москвы в Магас самолета авиаклмпании «Победа» пассажир стал причиной экстренной посадки в аэропорту Волгограда.

Об этом во вторник вечером сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя авиакомпании.

«В Волгограде из-за закурившего на борту пассажира совершил посадку самолет рейса "Москва (Внуково)-Магас», - говорится в сообщении.

Управление на транспорте МВД РФ по Приволжскому федеральному округу сообщает при этом, что нарушитель – житель Пермского края 1954 года рождения, который закурил в туалете самолета, снят с рейса и находится в отделении полиции. В отношении пассажира-курильщика был составлен административный протокол по двум статьям – о нарушении запрета на курение табака на объектах и в помещениях, а также о невыполнении пассажирами распоряжений командира воздушного судна. Курильщику может грозить до 15 суток ареста.

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Автор: Александр Люблинский
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