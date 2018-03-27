Пятерым фигурантам дела о пожаре в Кемерове предъявили обвинения

Следственный комитет РФ предъявил обвинения пятерым фигурантам уголовного дела, возбужденного по факту гибели большого числа людей при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».

Об этом во вторник вечером сообщает агентство ТАСС, приводя заявление официального представителя СК РФ Светланы Петренко.

«На данный момент уже предъявлено обвинение пятерым задержанным», - заявила представитель Следственного комитета, в частности.

Напомним: ранее СМИ сообщили, что Следком просит суд арестовать задержанных в рамках расследования уголовного дела о пожаре в Торговом центре в Кемерове.

Страшный пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел во второй половине дня в воскресенье 25 марта. По имеющимся данным погибли 64 человека, большая часть жертв – дети.