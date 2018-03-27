Небензя: Резолюцию СБ ООН о помощи Сирии выполняет только Россия

По факту Россия — единственная страна, предпринимающая конкретные усилия по выполнению резолюции Совбеза ООН 2401 по оказанию гуманитарной помощи Сирии и эвакуации мирных жителей из Восточной Гуты. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Да, это, быть может, кому-то не нравится, но по факту, мы единственные, кто предпринимает конкретные усилия по выполнению резолюции», — сказал Небензя на заседании СБ ООН во вторник.

Резолюцию 2401 Совет Безопасности ООН принял 24 февраля. Документ требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на месяц на всей территории арабской республики. С территории Гуты вооруженные бандформирования ежедневно ведут обстрелы Дамаска ракетами и минометами. В зоне поражения как окраины, так и центральные районы столицы.