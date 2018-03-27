Мы в соц.сетях:
Пятерым фигурантам дела о пожаре в Кемерове предъявили обвинения

Пятерым фигурантам дела о пожаре в Кемерове предъявили обвинения

 Подсветка Останкинской башни отключена на три дня в знак скорби по погибшим в Кемерове

Подсветка Останкинской башни отключена на три дня в знак скорби по погибшим в Кемерове
«Чужих детей не бывает»: украинцы скорбят вместе с жителями России

«Чужих детей не бывает»: украинцы скорбят вместе с жителями России

 Додон выразил возмущение решением о высылке троих российских дипломатов из Молдавии

Додон выразил возмущение решением о высылке троих российских дипломатов из Молдавии
Небензя: Резолюцию СБ ООН о помощи Сирии выполняет только Россия

Небензя: Резолюцию СБ ООН о помощи Сирии выполняет только Россия

 Сирия последние новости: в Ракке убит разведчик США, курды отступают в Алеппо

Сирия последние новости: в Ракке убит разведчик США, курды отступают в Алеппо
Пятерым фигурантам дела о пожаре в Кемерове предъявили обвинения

Пятерым фигурантам дела о пожаре в Кемерове предъявили обвинения

 Подсветка Останкинской башни отключена на три дня в знак скорби по погибшим в Кемерове

Подсветка Останкинской башни отключена на три дня в знак скорби по погибшим в Кемерове
«Чужих детей не бывает»: украинцы скорбят вместе с жителями России

«Чужих детей не бывает»: украинцы скорбят вместе с жителями России

 Додон выразил возмущение решением о высылке троих российских дипломатов из Молдавии

Додон выразил возмущение решением о высылке троих российских дипломатов из Молдавии
Небензя: Резолюцию СБ ООН о помощи Сирии выполняет только Россия

Небензя: Резолюцию СБ ООН о помощи Сирии выполняет только Россия

 Сирия последние новости: в Ракке убит разведчик США, курды отступают в Алеппо

Сирия последние новости: в Ракке убит разведчик США, курды отступают в Алеппо
21:15   27 Марта 2018
Россия
50

Подсветка Останкинской башни отключена на три дня в знак скорби по погибшим в Кемерове

Подсветка Останкинской башни отключена на три дня в знак скорби по погибшим в Кемерове

В Москве в знак траура по людям, погибшим в воскресенье при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», выключили подсветку Останкинской телебашни.

Об этом во вторник вечером сообщает РИА Новости, отмечая, что подсветка на телебашне будет выключена в течение трех дней – до 29 марта

При этом на странице Останкинской телебашни в социальной сети Facebook, сообщается, что подсветка будет отключена на всех телебашнях ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», имеющих архитектурно-художественные элементы освещения, в городах Петербург, Белгород, Красноярск, Мурманск, Оренбург, Якутск и в других российских регионах.

Включенными на башнях останутся лишь сигнальные огни, необходимые для обеспечения безопасности движения самолетов.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #происшествия #чп #траур #останкинская телебашня #скорбь #жертвы пожара в кемерове #отключение подсветки
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сирия последние новости: в Ракке убит разведчик США, курды отступают в Алеппо Весь мир
Сирия последние новости: в Ракке убит разведчик США, курды отступают в Алеппо
Хроника основных событий в Сирийской республике за минувшие сутки.
20:57   27 Марта 2018
129
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации Россия

Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации

20:07   27 Марта 2018
18499
Валуев любит Крым и покер, но в казино под Ялту не поедет Россия

Валуев любит Крым и покер, но в казино под Ялту не поедет

18:46   27 Марта 2018
54
«Чужих детей не бывает»: украинцы скорбят вместе с жителями России Ближнее зарубежье

«Чужих детей не бывает»: украинцы скорбят вместе с жителями России

18:14   27 Марта 2018
1817
Новости smi2.ru
Мальчик, которого отец выбросил из окна горящего ТЦ в Кемерове, пришел в себя — Скворцова

Мальчик, которого отец выбросил из окна горящего ТЦ в Кемерове, пришел в себя — Скворцова

 Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации

Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации

Управляющая «Зимней вишни» заявила, что ей докладывали о спасении всех людей из ТРЦ  

Управляющая «Зимней вишни» заявила, что ей докладывали о спасении всех людей из ТРЦ  

 Депутат оставил фейки о трагедии в Кемерово на совести их распространителей

Депутат оставил фейки о трагедии в Кемерово на совести их распространителей