Подсветка Останкинской башни отключена на три дня в знак скорби по погибшим в Кемерове

В Москве в знак траура по людям, погибшим в воскресенье при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», выключили подсветку Останкинской телебашни.

Об этом во вторник вечером сообщает РИА Новости, отмечая, что подсветка на телебашне будет выключена в течение трех дней – до 29 марта

При этом на странице Останкинской телебашни в социальной сети Facebook, сообщается, что подсветка будет отключена на всех телебашнях ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», имеющих архитектурно-художественные элементы освещения, в городах Петербург, Белгород, Красноярск, Мурманск, Оренбург, Якутск и в других российских регионах.

Включенными на башнях останутся лишь сигнальные огни, необходимые для обеспечения безопасности движения самолетов.