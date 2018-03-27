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 Подсветка Останкинской башни отключена на три дня в знак скорби по погибшим в Кемерове

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«Чужих детей не бывает»: украинцы скорбят вместе с жителями России

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21:01   27 Марта 2018
Россия
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Следователи разберутся с пранкером, запустившим фейк о большом числе жертв в Кемерове

Следователи разберутся с пранкером, запустившим фейк о большом числе жертв в Кемерове

Следствие установило личность иностранного гражданина, который распространил заведомо ложную информацию о том, что число людей, погибших при пожаре в ТЦ в Кемерове значительно превышает официально озвученные цифры.

Установленный гражданин – пранкер Евгений Вольнов – намеренно распространял ложную информацию о якобы сотнях погибших при пожаре людей с целью дестабилизировать обстановку в регионе. В частности, с этой целью он звонил в государственные органы и медучреждения, вводя родственников погибших людей и пострадавших в заблуждение.

Следствие даст действиям пранкера соответствующую правовую оценку в рамках расследования возбужденного уголовного дела по факту гибели большого числа людей. Об этом во вторник сообщил официальный представитель Следственного комитета РФ. 

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Автор: Александр Люблинский
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