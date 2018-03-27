Следователи разберутся с пранкером, запустившим фейк о большом числе жертв в Кемерове

Следствие установило личность иностранного гражданина, который распространил заведомо ложную информацию о том, что число людей, погибших при пожаре в ТЦ в Кемерове значительно превышает официально озвученные цифры.

Установленный гражданин – пранкер Евгений Вольнов – намеренно распространял ложную информацию о якобы сотнях погибших при пожаре людей с целью дестабилизировать обстановку в регионе. В частности, с этой целью он звонил в государственные органы и медучреждения, вводя родственников погибших людей и пострадавших в заблуждение.

Следствие даст действиям пранкера соответствующую правовую оценку в рамках расследования возбужденного уголовного дела по факту гибели большого числа людей. Об этом во вторник сообщил официальный представитель Следственного комитета РФ.