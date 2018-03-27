Сирия: «очередной удар» коалиции по САА в Дейр-эз-Зоре оказался фэйком

Некоторые СМИ во вторник днем опубликовали сведения о том, что ВВС международной коалиции во главе с США якобы нанесли авиаудар по опорным пунктам Сирийской арабской армии на западном берегу Евфрата, к юго-востоку от Дейр-эз-Зора.

Как пишет Федеральное агентство новостей (ФАН) подобные сообщения, которые, если им уделить пристальное внимание, оказывались фейками, в последнее время звучат все чаще. Потому ФАН решил самостоятельно разобраться в ситуации.

Никакие серьезные доказательства в подтверждение того, что названное происшествие имело место в реальности, «источниками», на которые ссылались авторы новости, предоставлены не были. Единственное свидетельство — снимок, на котором вдалеке всего лишь виднеется столб дыма. Вот и все, чем располагал, например, Telegram-канал Directorate 4. Сходное фото, но снятое с другого ракурса позднее опубликовал портал Euphrates Post. Портал заявил, что источник дыма находится в поселке Бакрус, который расположен в 16 километрах к юго-востоку от Мухассана. О том, что это за дым, от чего он появился, что именно горит история умалчивает.

Несмотря на отсутствие сколько-то конкретной фактуры, многие СМИ и пользователи соцсетей принялись тиражировать эту дезинформацию. Фейковые сообщения об ударе коалиции по САА появились, в частности, на военной карте syria.liveuamap, на оппозиционных каналах в Telegram и во ряде прозападных СМИ. Один из наиболее достоверных сирийских оппозиционных порталов — DeirEzzor24 — данный инцидент вниманием обошел, хотя обычно подробно освещает события в Северо-восточной Сирии, и в провинции Дейр-эз-Зор в частности. Возможно потому и умолчал, что один из наиболее достоверных.

В любом случае ФАН решил узнать все из первых уст, у военных САА, по которым якобы нанесли удар. Для этого наш корреспондент в Сирии направился на западный берег Евфрата в район Мухассана и поговорил с потенциальными очевидцами событий — местными жителями и базирующимися там сирийскими военными.

Как и предполагалось, все эти сообщения оказались очередными вбросами. Например, проживающий между Бакрусом и Мухассаном мужчина был несколько удивлен сообщением об ударе коалиции. Он заверил, что у них уже долгое время все спокойно. Таким образом он опроверг и этот «авиаудар» и предыдущие.

«Никто здесь нас не обстреливал. Авиаударов ВВС США или еще кого-то тоже не было. Мы совершенно нормально теперь живем, спокойно и прекрасно. Занимаемся своими обычными делами, как до войны», — заявил он.

Вторил ему и солдат САА на одном из блокпостов неподалеку. Он сообщил корреспонденту, что люди в этом районе с недавнего времени живут хорошо и безмятежно, и установившийся мир никто не нарушает.

С помощью таких вбросов США и их союзники, очевидно, пытаются создать свою, выгодную им реальность.