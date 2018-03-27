Трамп продлил режим ЧС, который ввел Обама

Белый дом опубликовал распоряжение президента США Дональда Трампа о продлении режима черезвычайной ситуации в области национальной безопасности из-за угрозы кибератак.

Режим был введен указом предыдущего президента США Бараком Обамой в 2015 году. Трамп принял решение продлить его еще на год.

В сообщении говорится, что киберактивность не перестает нести серьезную угрозу национальной безопасности Америки, а также ее экономике и внешней политике. Поэтому было принято решение о продлении режима черезвычайной ситуации по его истечении первого апреля еще на один год.