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20:42   27 Марта 2018
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Трамп продлил режим ЧС, который ввел Обама

Трамп продлил режим ЧС, который ввел Обама

Белый дом опубликовал распоряжение президента США Дональда Трампа о продлении режима черезвычайной ситуации в области национальной безопасности из-за угрозы кибератак.

Режим был введен указом предыдущего президента США Бараком Обамой в 2015 году. Трамп принял решение продлить его еще на год. 

В сообщении говорится, что киберактивность не перестает нести серьезную угрозу национальной безопасности Америки, а также ее экономике и внешней политике. Поэтому было принято решение о продлении режима черезвычайной ситуации по его истечении первого апреля еще на один год.

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Автор: Екатерина Розина
#сша #политика #трамп #кибер-атаки
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