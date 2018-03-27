Российские медики перечислят часть зарплат на помощь семьям пострадавших в Кемерове

Целый ряд медицинских организаций России по собственной инициативе выступили с желанием помочь пострадавшим при пожаре в Кемерово не только в лечебном, но и в социальном плане. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава РФ.

Например, коллектив Национального медицинского исследовательского центра радиологии выступил с инициативой направить часть заработной платы семьям пострадавших в Кемерово.

Желание помочь выразили и медики-соотечественники, которые проживают за рубежом. В их числе сотрудники Всемирной организации здравоохранения и медики, работающие в российских диппредставительствах.