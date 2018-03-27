Сирия последние новости: в Ракке убит разведчик США, курды отступают в Алеппо

Хроника основных событий в Сирийской республике за минувшие сутки.

Исламисты группировки «Джейш Аль-Ислам» пытаются не подпустить отряды Сирийской арабской армии (САА) к городу Дума, хотя и окружены в нем. Этот город - последний оплот боевиков в пригороде Дамаска: 90% территории Восточной Гуты уже контролируют проправительственные войска. Как сообщает агентство Al Masdar News, штурмовые группы САА готовятся к наступлению на Думу. При обстрелах населенного пункта погиб один из лидеров группировки «Джейш Аль-Ислам» Михнад Куака Абу Мааз, передает источник @sayed_ridha.

В провинции Алеппо курдские отряды добровольно оставили позиции к северо-западу от административного центра региона под натиском отрядов турецкой армии и Сирийской свободной армии. Они захватили город Тель Рифат и авиабазу "Меннах", передает источник в Twitter @guderianheinzz. К западу от Алеппо продолжаются столкновения между боевиками антиправительственной коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам», в чьих рядах состоит запрещенная в РФ террористическая организация «Джебхат ан-Нусра», и радикалами альянса «Джебхат Тахрир Сурия». В результате убиты несколько высокопоставленных членов исламистской группировки «Нур Ад-Дин Аз-Зенки».

Проправительственные Национальные силы обороны (NDF) провели спецоперацию в провинции Дейр-эз-Зор, в районе границы с Ираком. Некоторые фрагменты видео появились в соцсетях, передает агентство Al Masdar News. В этом районе активизировались «спящие ячейки» ИГ (группировка признана террористической и запрещена в России), которые скрывались в сирийской пустыни. Их должны были окончательно зачистить проамериканские отряды. Однако не сделали этого. Ранее в регионе возобновили боевые вылеты ВКС РФ.

В провинцию Идлиб прибыли автобусы с боевиками, эвакуированными из Восточной Гуты, что расположен в пригороде Дамаска. Соответствующие фотографии опубликованы в Twitter. Боевики сдали оружие и военную технику по соглашению с правительственными войсками, которые обеспечили им взамен эвакуацию в Идлиб.

В провинции Ракка убит сотрудник разведки сил США - Салех Аль-Мухаммед. Об этом сообщает агентство Al Masdar News. Предположительно, он погиб во время столкновений, которые вспыхнули между местными племенами и курдскими отрядами на юге провинции. Племена «Аль-Бухамисс» выступили против проамериканских бойцов, которые задержали нескольких граждан и главу племени.

В провинции Хама один из боевиков вооруженной оппозиции, эвакуированных из Восточной Гуты, расстрелял приютивших его джихадистов. По данным портала Al Mayadeen, инцидент произошел в деревне Аль-Хавиджа на севере Хамы. Убиты пять исламистов, четверо получили ранения. Как пишут СМИ, конфликт возник после того, как исламисты упрекнули боевика в том, что он покинул Восточную Гуту.