Сотрудников генконсульства РФ в Сиэтле обязали покинуть город до 25 апреля

Консул-советник РФ в Сиэтле Халит Айсин сообщил, что сотрудников ведомства обязали покинуть территорию Сиэтла в срок до 25 апреля, сообщает РИА Новости.

Айсин рассказал, что консульство прекратит работу в пять часов вечера 30 марта, вход в здание прекратят первого апреля в 23.59. Сотрудники обязаны распределиться в другие российские ведомства сроком до 24 апреля.

На сайте опубликовано сообщение, в котором говорится о том, что по решению США прием граждан будет прекращен с 26 марта, до 30 марта консульству занимается выдачей готовых паспортов. Уточняется, что граждане,заранее заполнившие анкету о передаче готовых документов, получат готовые паспорта почтовым отправлением.

Ведомство обратилось к гражданам на своей официальной странице в Facebook с просьбой не затягивать визит и как можно скорее обратиться в консульство.