СМИ опровергли фейковые вбросы о сотнях погибших в кемеровской трагедии

В интернете стали появляться скрины с сайта Торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, которые якобы подтверждают, распространенную в СМИ информацию о том, что в страшном пожаре в воскресенье погибли не 64 человека, а гораздо больше.

По мнению авторов распространяемых кринов, о том, что число жертв пожара составило около 300 человек, якобы свидетельствует информация о количестве выкупленных билетов в сгоревшие кинозалы. При этом авторы заявляют, что власти намерено занижают данные о погибших, среди которых большое количество детей.

СМИ разобрались в ситуации. Сообщается, что к началу пожара во всех трех кинозалах ТЦ «Зимняя вишня», включающих в себя 542 мест, шли фильмы. В кинозале №1 шла кинокартина «Тихоокеанский рубеж-2», из него всем зрителям удалось благополучно покинуть зал. Об этом свидетельствует один из зрителей, рассказавший об этом сайту Avoka.do:

«Группа с нашего киносеанса вся смогла спокойно пройти на лестницу и выбраться», - заявил очевидец.

В кинозале №2 показывали «Кролика Питера», к началу пожара в нем находилось 119 зрителей. Один из спасшихся зрителей – Антон Б. – рассказал, что все посетители, узнав о пожаре, направились к главному выходу, но какой-то мужчина стал кричать, об открытом огне в той стороне и направлять их в другую сторону, где находилась закрытая дверь.

«Люди просто уперлись в тупик — вот там уже была настоящая паника. Оказавшись в ловушке, люди пытались выбить окно. Жена хотела повернуть назад, но тот же мужчина стал кричать, что в той стороне открытый огонь», - рассказал Антон Б., добавив, что несколько человек и он сам с женой и детьми все же пошли к главному выходу и сумели благополучно выбраться.

На киносеанс в зале №3, где показывали «Шерлока Гномза», был продан 41 билет и именно этот зал оказался заблокированным. Оттуда, исходя из имеющихся данных, никто не смог спастись.

Напомним: страшный пожар в Кемерове произошел во второй половине дня в воскресенье 25 марта. По последним, но не окончательным данным, жертвами трагедии стали 64 человека.