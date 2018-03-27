Мы в соц.сетях:
Пятерым фигурантам дела о пожаре в Кемерове предъявили обвинения

Пятерым фигурантам дела о пожаре в Кемерове предъявили обвинения

 Подсветка Останкинской башни отключена на три дня в знак скорби по погибшим в Кемерове

Подсветка Останкинской башни отключена на три дня в знак скорби по погибшим в Кемерове
«Чужих детей не бывает»: украинцы скорбят вместе с жителями России

«Чужих детей не бывает»: украинцы скорбят вместе с жителями России

 Додон выразил возмущение решением о высылке троих российских дипломатов из Молдавии

Додон выразил возмущение решением о высылке троих российских дипломатов из Молдавии
Небензя: Резолюцию СБ ООН о помощи Сирии выполняет только Россия

Небензя: Резолюцию СБ ООН о помощи Сирии выполняет только Россия

 Сирия последние новости: в Ракке убит разведчик США, курды отступают в Алеппо

Сирия последние новости: в Ракке убит разведчик США, курды отступают в Алеппо
Пятерым фигурантам дела о пожаре в Кемерове предъявили обвинения

Пятерым фигурантам дела о пожаре в Кемерове предъявили обвинения

 Подсветка Останкинской башни отключена на три дня в знак скорби по погибшим в Кемерове

Подсветка Останкинской башни отключена на три дня в знак скорби по погибшим в Кемерове
«Чужих детей не бывает»: украинцы скорбят вместе с жителями России

«Чужих детей не бывает»: украинцы скорбят вместе с жителями России

 Додон выразил возмущение решением о высылке троих российских дипломатов из Молдавии

Додон выразил возмущение решением о высылке троих российских дипломатов из Молдавии
Небензя: Резолюцию СБ ООН о помощи Сирии выполняет только Россия

Небензя: Резолюцию СБ ООН о помощи Сирии выполняет только Россия

 Сирия последние новости: в Ракке убит разведчик США, курды отступают в Алеппо

Сирия последние новости: в Ракке убит разведчик США, курды отступают в Алеппо
20:25   27 Марта 2018
Россия
70

СМИ опровергли фейковые вбросы о сотнях погибших в кемеровской трагедии

СМИ опровергли фейковые вбросы о сотнях погибших в кемеровской трагедии

В интернете стали появляться скрины с сайта Торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, которые якобы подтверждают, распространенную в СМИ информацию о том, что в страшном пожаре в воскресенье погибли не 64 человека, а гораздо больше.

По мнению авторов распространяемых кринов, о том, что число жертв пожара составило около 300 человек, якобы свидетельствует информация о количестве выкупленных билетов в сгоревшие кинозалы. При этом авторы заявляют, что власти намерено занижают данные о погибших, среди которых большое количество детей.

СМИ разобрались в ситуации. Сообщается, что к началу пожара во всех трех кинозалах ТЦ «Зимняя вишня», включающих в себя 542 мест, шли фильмы. В кинозале №1 шла кинокартина «Тихоокеанский рубеж-2», из него всем зрителям удалось благополучно покинуть зал. Об этом свидетельствует один из зрителей, рассказавший об этом сайту Avoka.do:

«Группа с нашего киносеанса вся смогла спокойно пройти на лестницу и выбраться», - заявил очевидец.

СМИ опровергли фейковые вбросы о сотнях погибших в кемеровской трагедии

В кинозале №2 показывали «Кролика Питера», к началу пожара в нем находилось 119 зрителей. Один из спасшихся зрителей – Антон Б. – рассказал, что все посетители, узнав о пожаре, направились к главному выходу, но какой-то мужчина стал кричать, об открытом огне в той стороне и направлять их в другую сторону, где находилась закрытая дверь.

«Люди просто уперлись в тупик — вот там уже была настоящая паника. Оказавшись в ловушке, люди пытались выбить окно. Жена хотела повернуть назад, но тот же мужчина стал кричать, что в той стороне открытый огонь», - рассказал Антон Б., добавив, что несколько человек и он сам с женой и детьми все же пошли к главному выходу и сумели благополучно выбраться.

На киносеанс в зале №3, где показывали «Шерлока Гномза», был продан 41 билет и именно этот зал оказался заблокированным. Оттуда, исходя из имеющихся данных, никто не смог спастись.

Напомним: страшный пожар в Кемерове произошел во второй половине дня в воскресенье 25 марта. По последним, но не окончательным данным, жертвами трагедии стали 64 человека.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #происшествия #чп #сми #общество #торговый центр #опровержение #фейк #зимняя вишня #пожар в кемерове #кинозалы #число погибших
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сирия последние новости: в Ракке убит разведчик США, курды отступают в Алеппо Весь мир
Сирия последние новости: в Ракке убит разведчик США, курды отступают в Алеппо
Хроника основных событий в Сирийской республике за минувшие сутки.
20:57   27 Марта 2018
129
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации Россия

Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации

20:07   27 Марта 2018
18499
Валуев любит Крым и покер, но в казино под Ялту не поедет Россия

Валуев любит Крым и покер, но в казино под Ялту не поедет

18:46   27 Марта 2018
54
«Чужих детей не бывает»: украинцы скорбят вместе с жителями России Ближнее зарубежье

«Чужих детей не бывает»: украинцы скорбят вместе с жителями России

18:14   27 Марта 2018
1817
Новости smi2.ru
Мальчик, которого отец выбросил из окна горящего ТЦ в Кемерове, пришел в себя — Скворцова

Мальчик, которого отец выбросил из окна горящего ТЦ в Кемерове, пришел в себя — Скворцова

 Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации

Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации

Управляющая «Зимней вишни» заявила, что ей докладывали о спасении всех людей из ТРЦ  

Управляющая «Зимней вишни» заявила, что ей докладывали о спасении всех людей из ТРЦ  

 Депутат оставил фейки о трагедии в Кемерово на совести их распространителей

Депутат оставил фейки о трагедии в Кемерово на совести их распространителей