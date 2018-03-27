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19:45   27 Марта 2018
Россия
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Во всех учреждениях культуры будет проведена проверка пожарной безопасности — Мединский

Во всех учреждениях культуры будет проведена проверка пожарной безопасности — Мединский

Глава Минкульта Владимир Мединский поручил провести проверку пожарной безопасности во всех учреждениях культуры страны. Об этом он сообщил на специальном совещании, которое было посвящено вопросам противопожарной безопасности.

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), особое внимание поручено уделить циркам, где с 2016 года проходят не только представления, но и киносеансы. Это решение было продиктовано недавней трагедией в Кемерове. Профильным департаментам министерства дано распоряжение направить в федеральные подведомственные учреждения, а также главам регионов письма с требованием проверить состояние и готовность к применению систем пожарной безопасности.

Как выяснил ФАН, после пожара в Кемерово руководители ряда учреждений культуры по собственной инициативе экстренно провели специальные собрания, посвященные вопросам противопожарной безопасности.

«Сегодня провели учения в Тульском музее оружия, — рассказала ФАН директор музея Надежда Калугина. — Мероприятие было запланировано еще недели две назад, но МЧС нас не информировало заранее. А с утра я отдельно собрала всех управленцев музея, мы вновь обговорили, где что-то нужно дополнительно предусмотреть в аспекте пожарной безопасности, где что-то усилить в плане профилактики».

Во всех учреждениях культуры будет проведена проверка пожарной безопасности — Мединский

Напомним, в воскресенье, 25 марта в Кемерове вспыхнул пожар в ТРЦ «Зимняя вишня». По последним данных, на пожаре погибли 64 человек, большинство из которых школьники, которых пожар застал в кинотеатре во время сеанса и в игровой зоне.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #мединский #кемерово #общество
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