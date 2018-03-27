Франция одобрила законопроект о расширении расходов на оборону
Законопроект об увеличении бюджета на оборону страны прошел первое чтение, трансляция заседания проводили на официальном сайте парламента Франции.
Национальная ассамблея Франции одобрила законопроект об увеличении средств на военную программу 2019-2025 года. Также документ говорит о расширении бюджета на оборону до 2% ВВП.
Законопроект одобрило большинство политиков: 389 депутатов были «за», 37 – «против».
Накануне глава Франции Эммануэль Макрон говорил о необходимости расширения расходов на оборону страны. Вскоре законопроект рассмотрят в сенате Франции.