Мы в соц.сетях:
Российские медики перечислят часть зарплат на помощь семьям пострадавших в Кемерове

Российские медики перечислят часть зарплат на помощь семьям пострадавших в Кемерове

 Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации

Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации

«Чужих детей не бывает»: украинцы скорбят вместе с жителями России

«Чужих детей не бывает»: украинцы скорбят вместе с жителями России

 Додон выразил возмущение решением о высылке троих российских дипломатов из Молдавии

Додон выразил возмущение решением о высылке троих российских дипломатов из Молдавии
Франция одобрила законопроект о расширении расходов на оборону

Франция одобрила законопроект о расширении расходов на оборону

 Трамп и Макрон обсудили высылку российских дипломатов

Трамп и Макрон обсудили высылку российских дипломатов
Российские медики перечислят часть зарплат на помощь семьям пострадавших в Кемерове

Российские медики перечислят часть зарплат на помощь семьям пострадавших в Кемерове

 Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации

Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации

«Чужих детей не бывает»: украинцы скорбят вместе с жителями России

«Чужих детей не бывает»: украинцы скорбят вместе с жителями России

 Додон выразил возмущение решением о высылке троих российских дипломатов из Молдавии

Додон выразил возмущение решением о высылке троих российских дипломатов из Молдавии
Франция одобрила законопроект о расширении расходов на оборону

Франция одобрила законопроект о расширении расходов на оборону

 Трамп и Макрон обсудили высылку российских дипломатов

Трамп и Макрон обсудили высылку российских дипломатов
20:00   27 Марта 2018
Весь мир
56

Франция одобрила законопроект о расширении расходов на оборону

Франция одобрила законопроект о расширении расходов на оборону

Законопроект об увеличении бюджета на оборону страны прошел первое чтение, трансляция заседания проводили на официальном сайте парламента Франции.

Национальная ассамблея Франции одобрила законопроект об увеличении средств на военную программу 2019-2025 года. Также документ говорит о расширении бюджета на оборону до 2% ВВП.

Законопроект одобрило большинство политиков: 389 депутатов были «за», 37 – «против».

Накануне глава Франции Эммануэль Макрон говорил о необходимости расширения расходов на оборону страны. Вскоре законопроект рассмотрят в сенате Франции.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#франция #политика #весь мир #оборона #макрон
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации Россия
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации
Сенаторы ждут от автора фильма о Владимире Путине ответов на вопросы о национальной безопасности и/или инновационном развитии России.
20:07   27 Марта 2018
81
Валуев любит Крым и покер, но в казино под Ялту не поедет Россия

Валуев любит Крым и покер, но в казино под Ялту не поедет

18:46   27 Марта 2018
51
«Чужих детей не бывает»: украинцы скорбят вместе с жителями России Ближнее зарубежье

«Чужих детей не бывает»: украинцы скорбят вместе с жителями России

18:14   27 Марта 2018
1437
Госдума позаботится о владельцах токенов и биткоинов Россия

Госдума позаботится о владельцах токенов и биткоинов

16:50   27 Марта 2018
39
Новости smi2.ru
Мальчик, которого отец выбросил из окна горящего ТЦ в Кемерове, пришел в себя — Скворцова

Мальчик, которого отец выбросил из окна горящего ТЦ в Кемерове, пришел в себя — Скворцова

 Милонов предложил сажать за фейки о сотнях погибших в Кемерове

Милонов предложил сажать за фейки о сотнях погибших в Кемерове

 Депутат оставил фейки о трагедии в Кемерово на совести их распространителей

Депутат оставил фейки о трагедии в Кемерово на совести их распространителей

 Путин провел жесткий разговор с мэром Кемерова

Путин провел жесткий разговор с мэром Кемерова