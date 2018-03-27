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19:38   27 Марта 2018
Россия
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Госдума призвала наказывать СМИ лишением лицензии за «пляски на костях»

Госдума призвала наказывать СМИ лишением лицензии за «пляски на костях»

Депутаты внесут на рассмотрение Государственной думы законопроект, который бы регламентировал деятельность СМИ, журналистов и блогеров в случае трагедий, подобных произошедшей в Кемерове.

Об этом во вторник рассказал депутат-единоросс Евгений Федоров, его слова приводит Федеральное агентство новостей (ФАН).

По словам Федорова, трагедия в кемеровском торговом центре, где во время пожара в воскресенье погибли 64 человека, высветила не только пробелы в технической и пожарной безопасности, но и выявила проблемы с масс-медиа. Сообщество журналистов, и в особенности блогеров, в очередной раз подтвердило, что для них являются нормой такое поведение, как ложь, спекуляция, подмена понятий, фейки и порой откровенные «пляски на костях». Все это, как подчеркнул Федоров, вынудило депутатов ГД заняться обновлением законопроекта «О саморегулировании СМИ».

«На фоне трагедии в Кемерово мы все это увидели снова. Все что-то публикуют, порой откровенную чушь, а люди это смотрят, у них голова кругом, они не знают уже, кому верить», - заявил депутат, добавив: - «Ладно, блогеры, но это же и СМИ, совсем не «желтые», тоже распространяют фейковую информацию».

Он отметил, что депутаты намерены создать как-бы новое СМИ – саморегулируемую структуру, которая будет самостоятельно отслеживать в интернете неприличные высказывания, «пляски на костях» и подобные моменты. Кроме того, Федоров добавил, что в обновлении нуждается и существующий кодекс профессиональной этики журналиста, а также в проекте закона есть предложение принять общероссийский кодекс этики Средств массовой информации.

Госдума призвала наказывать СМИ лишением лицензии за «пляски на костях»

Депутат пояснил, что, если Государственная дума одобрит предложенный законопроект, СМИ получат возможность создавать собственные федеральные и региональные организации. Например, федеральным саморегулируемым организациям будет достаточно 1,5 тысяч человек, которые бы разработали стандарты поведения журналистов.

 «В состав такой организации может войти кто угодно, на добровольной основе. Но у нас еще одна есть проблема сегодня – это блогеры. С ними тоже отдельно надо работать», – отметил Федоров.

Блогерам, в законопроекте, предлагается также подумать над созданием своей организации, которая бы контролировала их действия в интернете и социальных сетях, особенно в случаях таких трагедий, как та, что произошла в Кемерове.

Федоров напомнил, что похожий законопроект уже вносился на рассмотрение Государственный думы в 2013 году, но был отклонен профильным комитетом по информполитике. В новом варианте законопроекта депутаты предлагают лишать лицензии те СМИ, которые позволяют себе неподобающее поведение.

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Автор: Александр Люблинский
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