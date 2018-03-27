Госдума призвала наказывать СМИ лишением лицензии за «пляски на костях»

Депутаты внесут на рассмотрение Государственной думы законопроект, который бы регламентировал деятельность СМИ, журналистов и блогеров в случае трагедий, подобных произошедшей в Кемерове.

Об этом во вторник рассказал депутат-единоросс Евгений Федоров, его слова приводит Федеральное агентство новостей (ФАН).

По словам Федорова, трагедия в кемеровском торговом центре, где во время пожара в воскресенье погибли 64 человека, высветила не только пробелы в технической и пожарной безопасности, но и выявила проблемы с масс-медиа. Сообщество журналистов, и в особенности блогеров, в очередной раз подтвердило, что для них являются нормой такое поведение, как ложь, спекуляция, подмена понятий, фейки и порой откровенные «пляски на костях». Все это, как подчеркнул Федоров, вынудило депутатов ГД заняться обновлением законопроекта «О саморегулировании СМИ».

«На фоне трагедии в Кемерово мы все это увидели снова. Все что-то публикуют, порой откровенную чушь, а люди это смотрят, у них голова кругом, они не знают уже, кому верить», - заявил депутат, добавив: - «Ладно, блогеры, но это же и СМИ, совсем не «желтые», тоже распространяют фейковую информацию».

Он отметил, что депутаты намерены создать как-бы новое СМИ – саморегулируемую структуру, которая будет самостоятельно отслеживать в интернете неприличные высказывания, «пляски на костях» и подобные моменты. Кроме того, Федоров добавил, что в обновлении нуждается и существующий кодекс профессиональной этики журналиста, а также в проекте закона есть предложение принять общероссийский кодекс этики Средств массовой информации.

Депутат пояснил, что, если Государственная дума одобрит предложенный законопроект, СМИ получат возможность создавать собственные федеральные и региональные организации. Например, федеральным саморегулируемым организациям будет достаточно 1,5 тысяч человек, которые бы разработали стандарты поведения журналистов.

«В состав такой организации может войти кто угодно, на добровольной основе. Но у нас еще одна есть проблема сегодня – это блогеры. С ними тоже отдельно надо работать», – отметил Федоров.

Блогерам, в законопроекте, предлагается также подумать над созданием своей организации, которая бы контролировала их действия в интернете и социальных сетях, особенно в случаях таких трагедий, как та, что произошла в Кемерове.

Федоров напомнил, что похожий законопроект уже вносился на рассмотрение Государственный думы в 2013 году, но был отклонен профильным комитетом по информполитике. В новом варианте законопроекта депутаты предлагают лишать лицензии те СМИ, которые позволяют себе неподобающее поведение.