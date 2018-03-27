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Россия
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Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации

Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации

Сенаторы ждут от автора фильма о Владимире Путине ответов на вопросы о национальной безопасности и/или инновационном развитии России.

Члены Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности пригласили известного журналиста, телеведущего Владимира Соловьева выступить в качестве эксперта на заседании в среду, 28 марта. 

В повестке, опубликованной на сайте Совфеда, говорится, что темой доклада Соловьева станут «Новые угрозы и вызовы национальной безопасности РФ». Однако зампред комитета по обороне, пригласившего журналиста на заседание, Евгений Серебренников в беседе с ИА «Политика Сегодня» поправил: речь пойдет о формировании медиасреды для инновационного развития государства.

«Мы бы хотели, чтобы уважаемый нами телеведущий, который ведет серьезные информационные программы, является автором фильма о нашем президенте,  высказал свое видение этой тематики. Со своей позиции. Ценны не просто взгляды, которые озвучивает эксперт. Наибольший интерес вызывают ответы на вопросы. От нашего комитета вопросы будут в русле обороны и безопасности», — пояснил Серебренников. 

Сенатор отметил, что регламент заседаний верхней палаты парламента РФ предусматривает периодическое выступление экспертов по различным областям. 

Узнать лично у Владимира Соловьева, к какой из двух тем он будет готовиться, не удалось -  на звонки он не отвечал.

 

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Автор: Мария Владимирова
#россия #общество #совет федерации #евгений серебренников #владимир соловьев
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