Пожары «нулевых». Отдельные случаи и статистика по России

Если взглянуть на статистику пожаров в России с начала текущего века по наши дни, то можно с определенным удовлетворением отметить, что их количество медленно, плавно, но все-таки идет на убыль. Однако единичные случаи нет-нет да потрясают воображение масштабами человеческих жертв.

Пожар 25 марта в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» стал трагедией не только для Кемерово, траур объявлен по всей России, люди по всему миру миру несут цветы к посольствам РФ. По последним данным в пожаре погибли 64 человека. Возможно, что страшная цифра обновится. Как заявили в Следственном комитете РФ, у них лежат 67 заявлений о пропаже людей.

Трагичны последствия пожара тем, что около двух третей погибших — дети. Их привели в тот день целыми классами, чтобы отметить начало весенних каникул. А начался пожар именно на четвертом этаже, где размещены игровые зоны, аттракционы, кинозалы. Именно там и находились школьники.

Несмотря на всю трагичность, пожар в кемеровском торговом центре, наверное, к счастью, не стал крупнейшим по жертвам за последних 15-20 лет, то есть отрезок времени, когда крупные пожары могли хорошо запомниться и достаточно молодым россиянам, и людям средних лет.

Огонь идет на убыль

За последние 20 лет как число пожаров, так и количество погибших на них людей в России сократились почти вдвое. Соответствующие данные представлены на интернет-портале «Клуб пожарных и спасателей». Также заметную убыль трагедий в огне демонстрирует приведенный ниже график. В 2003 году погибло 19 303 человека. Затем кривая непрестанно ползла вниз без резких отклонений в ту или иную сторону. Это говорит о том, что профилактическая работа, совершенствование противопожарной техники, оборудования, профессионализм сотрудников, ответственных за предупреждение пожаров, — все это растет. Надо полагать, росла в эти годы и культура население в данном аспекте, ведь, говоря фигурально, спасение утопающих дело рук самих утопающих.

Последнее значение на графике — 7 782 погибших в 2017 году. Прогноз положительный и это не может не радовать. Однако без крупных катастроф не обходится и при таком прогрессе.

2003. Университет Дружбы народов

В ночь на 24 ноября 2003 года большинство студентов университета, проживавших в общежитии РУДН в Москве, спали. В одной из пустующих комнат произошло возгорание. О нем узнали не сразу, поэтому слишком поздно подняли тревогу. Огонь быстро охватил четыре этажа здания. Студенты и преподаватели выпрыгивали из окон. Многие серьезно пострадали при падении, некоторые погибли. В самом же здании от огня и дыма погибли более сорока человек, в основном иностранные студенты.

По итогам суда сроки получили шесть человек. Среди них проректор учебного заведения, а также инспектор Госпожарнадзора ЮЗАО Москвы. Последний получил наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении.

2005. Торговый центр «Пассаж», город Ухта

А вот и снова торговый центр. В городе Ухта Республики Коми 11 июля 2005 года пожар случился в обеденное время, когда в магазины комплекса хлынули люди, пользуясь рабочим перерывом. В дыму и давке погибли 25 человек.

2009. «Хромая лошадь», город Пермь

В популярном клубе Перми в декабре 2009 года самая произошла самая страшная трагедия современной, если вести отсчет от «нулевых» годов. В зале в тот вечер было в шесть раз больше людей, чем посадочных мест. Погибли 156 человек из около 300 присутствовавших.

2016. Склад пластиковых изделий в Москве

22 сентября 2016 года на складе пластмассовой продукции на северо-востоке столицы погибли восемь пожарных. Они одними из первых прибыли на место, эвакуировали около сотни работников склада. Затем поднялись на крышу для создания водяной завесы, чтобы не допустить критического нагрева газовых баллонов, что привело бы к взрыву. Благодаря их действиям, удалось избежать тяжелейших последствий. Спасатели локализовали пламя на площади четыре тысячи квадратных метров при площади склада около 16 тысяч.

2018. Кемерово, ТРЦ «Зимняя вишня»

По погибшим в Кемерове все еще идет траур. По последним данным, погибли 64 человека, большинство из которых школьники, которых привезли отметить начало каникул. Следствие ведется.