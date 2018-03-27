Трамп и Макрон обсудили высылку российских дипломатов

Американский лидер Дональд Трамп обсудил действия западных союзников и высылку российских дипломатов с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

Представитель Белого дома сообщил, что президенты США и Франции поддержали жесткий ответ Запада на случившееся в британском городе Солсбери. Также Трамп и Макрон поддержали высылку большого числа российских дипломатов.

США решили не только выслать 48 дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, но и закрыть генеральное консульство РФ с Сиэтле в связи с «делом Скрипалей».