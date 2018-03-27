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19:34   27 Марта 2018
Россия
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Управляющая «Зимней вишни» заявила, что ей докладывали о спасении всех людей из ТРЦ  

Управляющая «Зимней вишни» заявила, что ей докладывали о спасении всех людей из ТРЦ  

Управляющая сгоревшего кемеровского торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня»Надежда Судденок рассказала Заводскому районному суду, что в день происшествия сотрудники комплекса доложили ей, что вывели всех посетителей из здания.

Судденок заявила, что она лично обходила сотрудников и каждому задавала вопрос о том, были ли выведены гости комплекса из пожара и не пострадал ли кто-то из персонала. По ее словам, каждый сотрудник, который работал 25 марта, сообщал ей в личном порядке, что все люди выведены, персонал не пострадал. Управляющая отметила, что ни один сотрудник комплекса не говорил ей о каких-либо нарушениях.

Она добавила, что такие же вопросы она дублировала сотрудникам в мессенджере, после появившейся информации о запертых дверях в кинотеатре. Управляющая подчеркнула, что сотрудники ей ответили о том, что они никогда не закрывают двери в залах.

Судденок добавила, что не боится любых очных ставок, потому что говорит правду. 

Следствие обвиняет управляющую по трем статьям 109, 219 и 238

Ранее сообщалось, что Судденок стала обвиняемой по статьям Уголовного кодекса РФ 109, 219 и 238(статьи о :причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности — прим.ред.). Суд продлил срок заключения обвиняемой до среды, 29 марта, в этот день будет рассматривать вопрос о мере пресечения.

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Автор: Екатерина Розина
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