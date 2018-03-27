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 Додон выразил возмущение решением о высылке троих российских дипломатов из Молдавии

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18:59   27 Марта 2018
Россия
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Петербуржцы несут цветы и игрушки к месту скорби о жертвах пожара в Кемерове

Петербуржцы несут цветы и игрушки к месту скорби о жертвах пожара в Кемерове

Место, где можно почтить память погибших при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», организовали во вторник, 27 марта, на Дворцовой площади в центре Санкт-Петербурга.

Петербуржцы несут цветы и игрушки к месту скорби о жертвах пожара в Кемерове

Горожане приносят цветы и игрушки. Приезжал губернатор северной столицы Георгий Полтавченко. Выступил председатель ЗакСа Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. ТЦ  «Зимняя вишня» сгорел в воскресенье, 25 марта. Погибли 64 человека, среди них 41 ребенок. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #кемерово #общество #санкт- петербург
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