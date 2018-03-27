Петербуржцы несут цветы и игрушки к месту скорби о жертвах пожара в Кемерове

Место, где можно почтить память погибших при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», организовали во вторник, 27 марта, на Дворцовой площади в центре Санкт-Петербурга.

Горожане приносят цветы и игрушки. Приезжал губернатор северной столицы Георгий Полтавченко. Выступил председатель ЗакСа Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. ТЦ «Зимняя вишня» сгорел в воскресенье, 25 марта. Погибли 64 человека, среди них 41 ребенок.