Депутат оставил фейки о трагедии в Кемерово на совести их распространителей

В Роскомнадзоре сообщили, что бороться с украинскими СМИ не позволяет закон.

Многочисленные вбросы о числе жертв трагедии в Кемерово остаются на совести их распространителей. Такое мнение в комментарии ИА «Политика Сегодня» высказал зампред парламентского комитета по информационным технологиям Андрей Свинцов (ЛДПР).

Репосты в соцсетях о сотнях погибших в результате пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя Вишня» появились с подачи украинского пранкера Евгения Вольнова. В то время, когда пожарные пытались вызволить детей из полыхающего здания, Евгений вел стрим на Youtube под названием «Угораем с Кемерово». Мужчина обзванивал морги и представлялся майором МЧС Поздняковым.

Справлялся о числе свободных мест и призывал готовиться принять сотни тел. Многие жители Кемерово поверили в лживые сообщения и потребовали объяснения от властей на стихийном митинге. Вскоре информация о сотнях погибших появились в нескольких украинских интернет-изданиях.

«Это продолжение массовой атаки на Россию, на ее политических деятелей. – говорит Свинцов. – Мы видим, что президент отреагировал на эту чудовищную трагедию. Лично туда приехал. Сейчас в ход идут все возможные методы. Внутренние исполнители стараются отрабатывать деньги, которые им платят, либо некоторые по внутренним убеждениям распространяют негативную информацию, которая может дестабилизировать общество».

Бороться с волной фейков невозможно. По мнению депутата, у государства нет ресурсов, чтобы мониторить соцсети и мессенджеры, а системы искусственного интеллекта пока далеки от совершенства. Оценку трагедии пользователями соцсетей нельзя трактовать как запрещенные законодательством действия, заметил собеседник «ПС».

Публикаторами украинских фейковых новостей Роскомнадзор заниматься не будет. В пресс-службе ведомства корреспонденту агентства сообщили, что специалисты ограничивают доступ к заведомо ложной информации, распространяемой с нарушением закона на основании решении суда.